محمد العرب يعود إلى قناتي العربية والحدث

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

انضم المذيع المعروف محمد العرب، مجددا، إلى قناة العربية الفضائية، بعد أن غادرها منذ ما يقارب تسعة أشهر، عمل فيها لصالح قناة سكاي نيوز عربية.

ويعود العرب لقناة العربية ككبير مراسلين في قناتي العربية والحدث، بالإضافة إلى استمراره مراسلا ميدانيا في اليمن، التي تميز من خلالها بإعداد التقارير الميدانية من واقع المشهد في أراضي اليمن.