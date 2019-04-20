شكرا لقرائتكم حلا شيحة تنفعل على جمهورها بسبب صورة محمد رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدل كبير أثارته الفنانة المصرية حلا شيحة بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" رفقة الفنان محمد رمضان في كواليس تصوير مسلسلهما الجديد "زلزال".

تلك الضجة التي حدثت بسبب التعليقات التي وردت من الجمهور على الصورة، التي أجرت عليها حلا شيحة تعديلاً وقامت بالكشط على مكان اليدين.

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لتصلها تعليقات سلبية من الجمهور، فما كان منها إلا الرد عليهم قائلة: "اللى مش حابب وشايف ان الصفحة دي مش عجباه ياريت ميعلقش.. دي صفحة فنية بس.. أهلا بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني".

ولم تكتف حلا شيحة، العائدة بعد اعتزال لسنوات طويلة بهذا التعليق، حيث أكدت في تعليق لاحق أن محمد رمضان زميل وأخ، مشيرة إلى أنه متزوج ويحب زوجته وأبناءه، متمنية له دوام السعادة بصحبة عائلته.

وتعود حلا شيحة إلى التمثيل مرة أخرى بعد ابتعادها لـ13 عاماً، حيث تشارك في بطولة مسلسل "زلزال" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.