استفزاز متبادل بين أصالة وأنغام

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يبدو أن الاستفزاز والكلام غير المباشر لن يتوقف بين الفنانة السورية أصالة نصري وزميلتها انغام على خلفية ارتباطها المفاجِئ بالموزع الموسيقي احمد ابراهيم الذي كان شريكاً لحياة ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.

فبعد أيامٍ قليلة من تصريح انغام وزوجها بأن الحرب ضدهما يديرها اشخاص معرفون من الوسط الفني على صلة قرابة بطليقته، في اشارة لـ"نصري والعريان"، نشرت أصالة صورة لها مع "ياسمين" الزوجة الاولى لـ"ابراهيم"، وكتبت معلقة: "ياسمينه الحبيبه الغاليه كلّ سنه وأنتي بخير وأنتِ بتستحقّي الخير والسعاده والإستقرار والوفا ياوفيّه" وهو التعليق الذي جاء في اشارة لياسمين التي حصلت مؤخراً على حقها بالطلاق رافضة أن تبقى ضرة لأنغام.