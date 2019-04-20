ريس ويذرسبون تعرب عن سعادتها بظهور شعرها "الرمادي"

أعربت الممثلة الأميركية ريس ويذرسبون، عن سعادتها بظهور علامات الشيخوخة، قائلة إن الشعر الرمادي بدأ في الظهور، وقالت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، عندما سألتها مجلة ألور عن سبب تمتعها بتقدمها في السن، إنها تشعر أن رؤيتها في الحياة ستكون أكثر تحديداً مما كانت عليه خلال المراحل الأولى من حياتها المهنية.

وأضافت نجمة مسلسل Big Little Lies: "لقد أصبح لدي وجهة نظر خاصة بي في الحياة، فقد عشت على هذا الكوكب 43 عامًا، ولم تكن لدي نفس وجهات النظر عندما كان عمري 25 عامًا"، موضحة: "لم يكن لدي نفس الأشياء لأتحدث عنها، الآن أنا في الرابعة والأربعين من عمري ولديّ مجموعة كبيرة من التجارب ، ويمكنني أن أتحدث باهتمام عن التغييرات التي أرغب في رؤيتها في العالم."

وواصلت موضحة لماذا لا تشعر باستياء حيال ظهور الشعر الرمادي: "أشعر أنني ربحت ذلك الشعر الرمادي وتلك الخطوط الرفيعة لقد أحببت ذلك، في الحقيقة انني أفضل عامي الـ 43 اكثر من الـ 25"، مؤكدة أن مصففة شعرها لوري جودارد اشارت إلى أن شعر الممثلة الرمادي من الألوان المشرقة والتي تقوم الكثير من النجمات بصبغ هذا اللون كنوع من الموضة، وعلى الرغم من التقدم المحرز في عالم هوليوود في السنوات الأخيرة ليصبح أكثر تمثيلا للأعراق المختلفة ، والتوجهات الجنسية والأعمار ، لا يزال التمييز سائدا في تلك الصناعة.

وفي عام 2017 ، أجرت جامعة جنوب كاليفورنيا دراسة لاستقصاء أعمار الشخصيات في أفلام عام 2014 و 2015 و 2016 والتي تم ترشيحها لأفضل صورة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، ووفقًا للباحثين ، تم تقييم 11.8 في المائة فقط من العمر 60 عامًا أو أكثر من بين 1،256 من الشخصيات التي شملتها الدراسة، وفي عام 2015 ، تحدثت ويذرسبون في حدث النساء "Women of the Year " من Glamour ، عن التمييز العنصري والتمييز الجنسي في هوليوود.

كما تحدثت نجمة فيلم Legally Blonde أيضًا عن أفلام البطولة المطلقة للانثى قائلة إنها "ليست مشروع للخدمة العامة بالنسبة للمنتجين بل إنها سلعة كبيرة لكسب المال من أجل تحقيق الربح"، ومن المقرر أن تبث السلسلة الثانية من مسلسل Big Little Lies ، المسلسل التلفزيوني الناجح ، بطولة ويذرسبون ، ونيكول كيدمان ، ولورا ديرن ، وزوي كرافيتز ، وشيلين وودلي ، على قناة سكاي أتلانتيك في وقت لاحق من هذا العام.

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