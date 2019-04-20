ملك المغرب يعزي أسرة الفنان الراحل المحجوب الراجي

الرباط - لايف ستايل
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم الفنان المحجوب الراجي، الذي أسلم الروح إلى بارئها، الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما، حيث أعرب الملك لأسرة الفقيد، ومن خلالهم لجميع أصدقائه ومحبيه ولأسرته الفنية الوطنية، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته في رحيل أحد رواد الفن المسرحي بالمغرب، الذي تميز بأدائه الرفيع وبروحه المرحة، مخلفا رصيدا غنيا من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، أكسبته حب وتقدير جمهور عريض.
وتضرع الملك إلى الله تعالى أن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدم بين يدي ربه من جليل الأعمال، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، مشمولا بعفوه وإحسانه، وأن يعوض أسرته عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء.
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