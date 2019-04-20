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شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة وسط البلد تحتفل بشم النسيم مع العسيلى فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة وسط البلد للاحتفال بعيد شم النسيم عبر سهرة غنائية تجمعها مع الفنان محمود العسيلي في شرم الشيخ، وذلك فى تمام العاشرة مساء السبت المقبل 27 أبريل.
وتقدم وسط البلد توليفة غنائية من أغنيات ألبومها الأخير "بنطلونى الجينز"، مثل: "القاسية" و"عينيكى المسكرات" و"اختلافنا المؤتلف"، والذى أعادها إلى الساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 3 سنوات عن ألبومها الأخير "كراكيب" بينما يشدو العسيلي بمزيج منوع من أغانيه القديمة والجديدة أبرزها "في حتة تانية" و"حلم بعيد" و"وجع الهوى".
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