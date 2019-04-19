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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
شاركت الفنانة يسرا في الإعلان عن الكشف الأثري لمقبرة كاتب الملك "شٍبٌسُ جحوتي" الذي يرجع لأكثر من 3500 سنة مضت، في منطقة البر الغربي بمحافظة الأقصر.
وقالت يسرا لـ "الخليج 365" إن ما شاهدته من آثار موجودة أو اكتشافات جديدة شيء خيالي و"ورا العقل".
وأضافت أن مصر ما زال لديها كنوز كثيرة وسنصل لاكتشافات جديدة، موضحة أن وزراتي السياحة والآثار تبذل مجهودا ضخما وعملا على أعلى مستوى.
وأشارت إلى أن هناك اهتمام كبير، وكان هناك زخم كبير بحضور رئيس الوزراء وزاهي حواس، و20 سفيرا، والفنانة ليلى علوى والشاعر جمال بخيت والكاتب يوسف القعيد.
واختتمت: "أنا فخورة بقد إيه مصر جميلة وحلوة وغنية، ومتأكدة إن في اكتشافات تانية لسه".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركتها في الإعلان عن "مقصورة الأقصر".. يسرا: "شيء ورا العقل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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