خاص "الفن"- هذا هو أجر قمر في "حملة فرعون"

ميرنا وليد - بيروت - في عودة لها الى السينما المصرية، من خلال فيلم "حملة فرعون"، والذي تشارك فيه الفنانة قمر أمام الممثل المصري عمرو سعد، علم موقع "الفن" أن قمر إشترطت أن تحصل على أجرها بالدولار، وبالفعل تعاقدت على العمل مقابل 30 ألف دولار.
الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن بطولة عمرو سعد، روبي، رامز أمير، وكان من المفترض أن يشارك النجم جان كلود فان دام كضيف شرف، لكنه إعتذر مؤخراً عن الظهور في الفيلم.
وكانت قمر قدمّت قبل سنوات تجربة لها في السينما المصرية، من خلال فيلم "حصل خير"، من بطولة محمد رمضان، كريم محمود عبد العزيز، وسعد الصغير.
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