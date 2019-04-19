بعد الحادث المروّع.. الأمير فيليب خلف عجلة القيادة من جديد – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــــرد: رصدت عدسات المصورين الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث، خلف عجلة القيادة من جديد للمرة الأولى منذ تسليمه رخصة السوق.
فقد شوهد دوق إدنبرة وهو يقود سيارته من نوع لاند روفر قرب قلعة وندسور يوم الجمعة بينما كانت الملكة في كنيسة القديس جورج القريبة.
ويأتي هذا الظهور بعدما سلم الأمير البالغ من العمر 97 عامًا رخصة السوق طوعًا في شباط/فبراير الماضي، عقب تعرضّه لحادث سير مروّع انقلبت فيه سيارته على طريق نورفولك أصاب به امرأتين.
يذكر أنه نظرًا لأن Windsor Castle تعدّ أراضٍ خاصة، الأمر الذي يعني أن الأمير فيليب لم يخالف القانون وما يزال يُسمح له بالقيادة بحرية، ولكن لم يعد مسموحًا له استخدام الطرق العامة.
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