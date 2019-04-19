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متابعة بتجــــــــــــرد: اصطحبت الممثلة الأميركية كايتي هولمز ابنتها سوري كروز، لتناول عشاء خاص مع اثنين من صديقاتها يوم الخميس للاحتفال بعيد ميلادها الثالث عشر.
فقد رصدت عدسات المصورين الأم وابنتها في احد مطاعم نيويورك، حيث ظهرت الشابة سوري بابتسامتها الدائمة على وجهها وهي تمشي إلى جانب والدتها، وظهر الشبه بينهما بشكل لا يصدّق.
يذكر أن كاتي هولمز رزقت بابنتها سوري، من الممثل العالمي توم كروز بعد زواج جمعهما في العام 2006، قبل أن يتطلقا عام 2012.
كانت هذه تفاصيل خبر كايتي هولمز تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ13.. الشبه بينهما لا يصدّق – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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