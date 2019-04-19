حسين الجسمي يطرح رؤيته اللحنية في أغنية “فديته” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: رؤية موسيقية ولحنية جديدة، يطرحها النجم الإماراتي حسين الجسمي من خلال أغنيته المنفردة الجديدة “فديته” ذات اللون الموسيقي الإماراتي.

ويجدد الجسمي تعاونه في الأغنية مع الشاعر الإماراتي معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبه من حيث الكلمات، وبتوزيع موسيقي لزيد عادل، ومكس وماستر للمهندس جاسم محمد، حيث تم التسجيل والتنفيذ والمكساج والماسترينغ في استديوهات فنون الإمارات.

تحمل أغنية “فديته” لحن عاطفي طربي يتميز بالعذوبة والسلاسة، وقد ضع لها الجسمي مقام لحن “الكورد” والإيقاع الإماراتي ممزوج بالآلات الموسيقية الغربية، ومزج بين الموسيقى والغناء بالرؤية الموسيقية التي طغى عليها الإحساس العاطفي حاملًا مشاعر الكلمات بعذوبتها وتأثيرها، فيقول في مقدمتها:

الي رواني من غلاه ورويته

حتى على روحي وقلبي أبدّيه

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لنّه بوسط القلب بنيان بيته

مُحال غيره باب قلبي يخطّيه..

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية الجديدة “فديته” تم إطلاقها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، ومن خلال قناة الجسمي الرسمية على موقع “يوتيوب”.

لمشاهدة فيديو أغنية “فديته”: