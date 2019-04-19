عامر خان يروج للأفلام الهندية في أيرلندا

طلب النجم الهندي عامر خان من الجهات المعنية في أيرلندا أن تزيد عدد الأفلام الهندية التي تطرح في البلاد، ووجه دعوة للتعاون بين البلدين، مضيفا أنه يخطط لتصوير بعض مشاهد أفلامه القادمة في أيرلندا.

وتلقى عامر ترحيبا كبيرا من الشعب الأيرلندي وكذلك وسائل الإعلام خلال مشاركته في مهرجان بلفاست السينمائي، حيث إنه يتمتع بشعبية كبيرة خاصة بعد فيلمي "دانجل" و"ديل شاهتا هاي".

ووصف عامر، خلال كلمته في افتتاح المهرجان، أيرلندا بأنها من أبرز معالم جذب السياحة، ودعا إلى زيارة شارع جرافتون في دبلن، قائلا: "لا تكتمل أي عطلة بدون تسوق، وهذا الشارع مثالي لكل ميزانية بالإضافة إلى أن تجربة اكتشاف إيرلندا الحقيقية تبدأ من هناك".

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وأضاف: "الحضارة القديمة الكامنة في المباني العريقة مثل صخرة كاشيل أراها حلما جميلا ومثيرا للإعجاب، وهناك أيضا قلعة مونستر الملوك في العصور الوسطى ومقابر ساحرة من أحجار الكيلتيك ناهيك عن مناظر شاملة لقمر مونستر الجميل".

وتحدث عامر أيضا عن الشعب الأيرلندي ووصفه بالشعب الدافئ الودود الذي يشبه الشعب الهندي.

يذكر أن عامر خان يستعد لفيلم جديد سيكون النسخة الهندية من فيلم هوليوود الشهير "فورست جامب" والذي قدمه النجم توم هانكس، وتم تغيير اسم الفيلم بواسطة عامر المشارك في إنتاجه إلى "لال شينج شادها".