الان تتابع لأول مرة.. حفل شيرين عبد الوهاب في الرياض بعد أيام وبدء بيع التذاكر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض وذلك عقب انتهاء تفاصيل التعاقد الخاصة بالحفل، ونشر القائمون عليه “بوستراته” علي مواقع التواصل الاجتماعي. الحفل يقام برعاية اللجنة الفنية التي يرأسها عبد الله مخارش والتابعه للهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة وذلك يوم السبت ٢٧ ابريل الجاري داخل فندق الهيلتون في الرياض. يقوم بتنظيم الحفل رجل الاعمال السعودي عبد الله أبو الجدايل وعبد الله دنبر “بلو دايموندز” ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم pmg حيث تم وضع خطة تنظيمية بمواصفات عالمية من حيث التجهيزات والمؤثرات التقنية للخروج بحفل مبهر يتماشي مع مكانة النجمة الأولى بالعالم العربي وعشاقها من مصر ومختلف الجنسيات العربية. Advertisements رابط شراء التذاكر

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