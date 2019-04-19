"النجمة اللبنانية باميلا الكيك تبهر الجمهور برقصها عبر " إنستغرام

بيروت - لايف ستايل شاركت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك جمهورها بعض الأجواء الإيجابية، بنشرها مقطع فيديو لها خلال رقصها برشاقة وعفوية وانسيابية لافتة. وتشارك الكيك في شهر رمضان ضمن مسلسل "الحب جنون"، عبر بطولة قصة "دفاتر الماضي" من كتابة زكي مارديني وإخراج أحمد ابراهيم وإنتاج شركة "غولدن لاين"، وبطولة يوسف الخال وجلال شمّوط وندى بو فرحات وجوان الخضر. وسبق تصوير "دفاتر الماضي" قصص أخرى، مثل "الحب الأسود" من كتابة نادية الأحمر وإخراج علي محي الدين علي، وبطولة سلّوم حدّاد وطوني عيسى وفادي اندراوس وآن ماري سلامة وفيفيان انطونيوس وروزي الخولي. وقصة "نيغاتيف" من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد وإخراج مروان بركات، ويشارك في بطولتها الممثلون باسم مغنية ودوجا حجازي وكارمن لبّس وإيلي شالوحي ومحمد قنوع. Advertisements وقصة "حواء" من تأليف وسيناريو وحوار الكاتبة السورية ناديا الأحمر، وبطولة ميلاد يوسف وميرفا القاضي وسارة ابي كنعان ومصطفى المصطفى ووسيم الرحبي. قد يهمك أيضـــــــًا باميلا الكيك تعلّق على مشهد القبلة في "الحب الحقيقي" باسم مغنية لست مطربًا وقد اغني تيترا بصوت الشخصية التي اجسدها

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