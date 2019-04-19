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كيم كردشيان تنشر صورًا من مرحلة الطفولة تجمعها بشقيقتها كورتني

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نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كردشيان، صورًا من مرحلة الطفولة جمعتها بشقيقتها كورتني، من اجل تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها الـ35.

وقالت معلقةً على الصور في حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام": "لا أصدق الحياة التي عشناها، الأمر أشبه بحلم المرور بكل ذلك وأنت أختي وبجانبي".

وأضافت: "انت صديقة وأم رائعة، أحبك أكثر مما تتصورين".

وحظيت الصورة التي جمعت طفلتين أصبحتا من أكثر نساء العالم إثارة للجدل، أكثر من مليون ونصف مليون إعجاباً.

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