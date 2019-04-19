المخرج السعودي حيدر الناصر يبدأ تصوير الفيلم الكوميدي "بعد الخميس"

دارت كاميرا المخرج السعودي حيدر سمير الناصر في مواقع تصوير الفيلم الكوميدي "بعد الخميس" من إنتاج شركة "العنود برودكشن للإنتاج الفني".

ويضم الفيلم مجموعة من نجوم الفن في العالم العربي من خمس جنسيات، هي مصر والسعودية والإمارات ولبنان وسورية، بينما يحضر الغناء في الفيلم بصوت المطرب العراقي محمود تركي.

ويشارك في البطولة: طلعت زكريا من مصر، عبدالله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم من السعودية، منصور الفيلي وبلال عبدالله وعلي تميمي من الإمارات، داليدا خليل من لبنان، وبسام علي من سورية.

وقال المدير العام لـ"شركة العنود برودكشن" أمير الأشمل، إن الفيلم يصوّر بين أبوظبي وضواحيها وفي مدينة العين، كاشفا عن مشاهد بحرية وأخرى صحراوية.

وأثنى على دعم أبوظبي والحوافز التي تقدمها للفنانين والمخرجين والمنتجين، موجها الشكر إلى مريم المهيري على كل التسهيلات التي تقدمها في سبيل إنجاح أي عمل فني في المدينة الإنتاجية.

ووصف مخرج الفيلم حيدر سمير الناصر عمله الجديد بـ"الكوميدي الاجتماعي المختلف وغير التقليدي"، وقال: "الفيلم كوميديا غنية وهو تربوي حديث من جهة ويثبّت العادات والتقاليد من جهة أخرى"، وأضاف الناصر أن "الفيلم يلامس مشاعر الجيل الجديد ويقدمها للجيل نفسه بصورة جديدة ومعاصرة وبتقنية جديدة".

وتدور فكرة الفيلم حول أخوين شابين يربيان تحت جناح أب ثري فيعيشان الرفاهية واللامبالاة قبل أن يتوفى أبوهما الموصي لشقيقه الشريك له أن يهتم بالولدين ويعلمهما الحياة من باب آخر غير الرفاهية.

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