شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تعيد "لهفة" فى القصة الثانية من "بدل الحدوتة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيد النجمة دنيا سمير غانم شخصية "لهفة" مرة أخرى فى القصة الثانية من مسلسلها "بدل الحدوتة 3"، الذى تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك فيه الفنان الكبير سمير غانم والنجم أحمد رزق، بالإضافة إلى الفنانين شيماء سيف وعمرو وهبة ونجم مسرح مصر أوس أوس وآخرون من الفنانين.

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وكان المسلسل يحمل اسم "من أول نظرة"، وتم تغييره حيث تقدم دنيا 3 مسلسلات منفصلة كل مسلسل يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على الـ 30 يوما بشهر رمضان، ويشارك دنيا البطولة سمير غانم البطولة أحمد رزق وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة وهو من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج هشام جمال وسينرجى.

وتجهز الشركة المنتجة للمسلسل لإقامة عرض خاص للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض جزء من الحلقات لوسائل الإعلام والتحدث عن التجربة.