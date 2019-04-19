خطوة مفاجئة.. أم بي سي تحذف حلقات من العاصوف 2 وتلغي الجزء الثالث

قرّرت محطة “أم بي سي” في خطوة مفاجئة، حذف حلقات من الجزء الثاني من مسلسل العاصوف ودمج الجزء الثالث معه ليكون الجزء الثاني هو نهاية المسلسل، في وقت كان مقرراً أن يصوّر الجزء الثالث ليعرض في رمضان 2020، وفقا لموقع “النهار” اللبناني.

وتدور أحداث الجزء الثاني في فترة الثمانينيات بعدما انتقلت عائلات من بيوت الطين والطراز العربي إلى بيوت الإسمنت والعمران الحديثة. كما يتطرق المسلسل في هذا الجزء إلى الأحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بالمنطقة في بداية الثمانينيات وأشهرها الثورة في إيران‎‎‎‎.

وستدخل تغييرات على الجزء الاول لجهة الأحداث ودخول شخصيات جديدة.المسلسل بطولة ناصر القصبي وعبدالإله السنان وحبيب وريم العبدالله وإخراج المثنى صبح.