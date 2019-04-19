شاهد: الفنان “تامر حسني” يحقق أعلى نسبة حضور جماهيري في الرياض

أشعل الفنان تامر حسني، حفله الذي أقيم بمنتجع”درة” بالرياض” مساء أمس الخميس. وأطرب تامر الجمهور بباقة من أجمل أغاني ألبومه الأخير”عيش بشوقك” وأغانيه الأخرى التي لاقت صيحات وهتافات والتصفيق الحاد من قبل جميع الحاضرين من الجمهور السعودي.

وحرص حسني، على تحية الجمهور حيث أعرب عن سعادته بحضور حفله عددًا مهولًا من الجمهور الذي جعل وزارة الترفيه أن تقرر بإقامة حفل نجم الجيل على أرض بمساحة ملعبين كرة قدم لتكفي عدد جمهوره السعودي الغفير. يذكر أنه تم تصميم مسرح الحفل خصيصًا بالنقش الفرعوني تقديرًا لمكانة حسني، الفنية في قلوب الشعب السعودي. وكتب حسني، بعد الحفل عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “ألف شكر جماهير الرياض بالسعودية كان حفل فوق الممتاز ونجاحه إستثنائي كعادتنا مع بعض وبجد كنت مبسوط معاكم جدًا وخصوصُا اننا حققنا مع بعض اعلى نسبة حضور جماهيري في الرياض”.