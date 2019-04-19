في عيد ميلادها الـ 31 .. تعرف على أشهر أعمال شيري عادل

تحتفل اليوم النجمة شيري عادل بعيد ميلادها، فقد أكملت اليوم عامها الـ31، فهي من مواليد يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 1988، و قد بدأت نشاطها الفني عام 2001.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة شيري عادل:-

1- تخرجت الفنانة شيري عادل من كلية التجارة، بجامعة عين شمس قسم فرنسي.

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2- تزوجت من الداعية معز مسعود يوم الخميس الموافق 12 يوليو من عام 2018.

3- تألقت النجمة شيري عادل منذ الصغر في عالم السينما و التليفزيون، كما

شاركت في عدد من الإعلانات و هي في عمر الطفولة، بالإضافة إلي مشاركتها ف بعض أغاني الأطفال و من أشهر أعمالها: "البيضاء"، "أصحاب ولا بيزنس"، "بنت من شبرا"، "حمادة يلعب"، "المرسي و البحار"، "ألف ليلة و ليلة: سالم و غانم"، "أريد حلا"، "الحب بعد المداولة"، "السندريلا"، "عفريت القرش"، "حياتي أنت"، "خارج علي القانون"، "يتربي في عزو"، "الملك فاروق"، "قلبإمرأة"، "نسيم الروح"، "كلاشنكوف"، "كلمة حق"، "ليل الثعالب"، "حسن و مرقص"، "نساء لا تعرف الندم"، "أمير البحار"، "شيخ العرب همام"، "بلبل حيران"، "ملكة في المنفى"، "لازم بابا يحب"، "المواطن أكس"، "أمن دولت"، "رقم مجهول"، "باب الخلق"، "أسم مؤقت"، "الصقر شاهين"، "مسلسليكو"، "الخطيئة"، "مصر فوق كل المحن"، "مراتي و زوجتي"، "فرق توقيت"، "لعبة أبليس"، "بنات خارقات"، "الحصان الأسود"، "فين قلبي"، "السهام المارقة"، "أنا لما أحب أتسلي"، "كادبوري ستار".

4- حصلت ملكة جمال مصر للأطفال شيري عادل على عدد من الجوائز ومنها: جائزة أفضل ممثلة واعدة، و جائزة أوسكار السينما المصرية، و جائزة مهرجان الإسكندرية الدولي.