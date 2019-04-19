تحتفل اليوم النجمة شيري عادل بعيد ميلادها، فقد أكملت اليوم عامها الـ31، فهي من مواليد يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 1988، و قد بدأت نشاطها الفني عام 2001.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة شيري عادل:-
1- تخرجت الفنانة شيري عادل من كلية التجارة، بجامعة عين شمس قسم فرنسي.
2- تزوجت من الداعية معز مسعود يوم الخميس الموافق 12 يوليو من عام 2018.
3- تألقت النجمة شيري عادل منذ الصغر في عالم السينما و التليفزيون، كماشاركت في عدد من الإعلانات و هي في عمر الطفولة، بالإضافة إلي مشاركتها ف بعض أغاني الأطفال و من أشهر أعمالها: "البيضاء"، "أصحاب ولا بيزنس"، "بنت من شبرا"، "حمادة يلعب"، "المرسي و البحار"، "ألف ليلة و ليلة: سالم و غانم"، "أريد حلا"، "الحب بعد المداولة"، "السندريلا"، "عفريت القرش"، "حياتي أنت"، "خارج علي القانون"، "يتربي في عزو"، "الملك فاروق"، "قلب
4- حصلت ملكة جمال مصر للأطفال شيري عادل على عدد من الجوائز ومنها: جائزة أفضل ممثلة واعدة، و جائزة أوسكار السينما المصرية، و جائزة مهرجان الإسكندرية الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها الـ 31 .. تعرف على أشهر أعمال شيري عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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