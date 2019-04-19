شاهد.. أنغام تكشف موعد حفل عيد الفطر

كشفت النجمة أنغام عن موعد حفل عيد الفطر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و من المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، بأرضالمعارض صالة خامسة، في معرض الكويت الدولي، و يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، كما يشاركها في الحفل مطرف
يذكر أن المطربة أنغام طرحت مؤخرا ألبوم "حالة خاصة جداً"، و يحتوي الألبوم على 14 أغنية من أبرزهم: "هدنة"، "مطمنة".
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