شاهد.. أنغام تكشف موعد حفل عيد الفطر

كشفت النجمة أنغام عن موعد حفل عيد الفطر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و من المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، بأرض

المعارض صالة خامسة، في معرض الكويت الدولي، و يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، كما يشاركها في الحفل مطرفالمطرف.

يذكر أن المطربة أنغام طرحت مؤخرا ألبوم "حالة خاصة جداً"، و يحتوي الألبوم على 14 أغنية من أبرزهم: "هدنة"، "مطمنة".