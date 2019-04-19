بالفيديو.. زيزي عادل تستعرض مهارتها في الفروسية

استعرضت النجمة زيزي عادل مهارتها في الفروسية، حيث طرحت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". "فيس بوك". يذكر أن الفنانة زيزي عادل تستعد لإطلاق أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، كما طرحت مؤخرا كليب "الرجالة"، و هو من كلمات نادر صالح، و ألحان أحمد البرازيلي، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.

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