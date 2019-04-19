في أقل من 24 ساعة.. "Earth" تكسر حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة

كسر كليب أغنية "Earth"، حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة في أقل من 24 ساعة، و ذلك منذ طرحه عبر قناة الرسمية لنجم الراب العالمي

ليل ديكي، بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يذكر أن كليب "Earth" يضم معظم نجوم هوليوود، و من بينهم أريانا جراندي، هالزي، زاك براون، بريندون

أوري، مايلي سايرس، ويز خليفة، سنوب دوج، كيفن هارت، آدم ليفين، شون مينديز، تشارلي بوث، سيا، هيلي ستاينفيلد، ليل جون، ريتا أورا، ميجيل، كيتي بيري، ليل ياتي، إيد شيران، ليوناردو دي كابريو، ميجان تراينور، جويل إمبيد، توري لانيز، جون لجند، باد باني، ساي، وو يي فان، باكستريت بويز، بيني بلانكو، كشمير كات، جاستن بيبر.