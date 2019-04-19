في أقل من 24 ساعة.. "Earth" تكسر حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة

كسر كليب أغنية "Earth"، حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة في أقل من 24 ساعة، و ذلك منذ طرحه عبر قناة الرسمية لنجم الراب العالميليل ديكي، بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يذكر أن كليب "Earth" يضم معظم نجوم هوليوود، و من بينهم أريانا جراندي، هالزي، زاك براون، بريندون
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