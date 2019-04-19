بعد نجاح حفلته أمس.. رامي صبري يوجه رسالة لجمهوره

وجه النجم رامي صبري رسالة لجمهوره بعد نجاح حفله أمس بجامعة عين شمس، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنان رامي صبري يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم، لأول مرة في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأحد الموافق 9 يونيو المقبل.

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