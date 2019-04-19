بالفيديو - شيراز فرحات شبيب تكشف علاقتها بالعذراء مريم بعد إستشهاد إبنها كارلوس

ميرنا وليد - بيروت - في ​ظهورات العذراء​ مريم في ​إيطاليا​ أسمت نفسها "روزا ميستيكا" أي "الوردة السرية" وطلبت أن تكون "العذراء الزائرة" في البيوت، والسيدة ​شيراز فرحات شبيب​، التي نستضيفها في هذه المقابلة، لديها سبعة تماثيل للسيدة ​مريم العذراء​ وبارك هذه التماثيل ​البابا​ يوحنا بولس الثاني، وهو الذي سمح بزيارة هذه التماثيل المنازل، وهذا فعلا ما قامت به شبيب.

تتحدث شبيب في هذا الجزء الأول من اللقاء معها، والذي أجرته رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​​هلا المر​​، عن إستشهاد إبنها كارلوس خلال الحرب على ​مدينة زحلة​، وعن إيمانها بالعذراء مريم، وعن علاقتها بها، خصوصاً بعد إستشهاد كارلوس.

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