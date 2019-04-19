كارلا حداد اعلامية محترمة لا تتهموها بعلاقة مع وائل كفوري

ميرنا وليد - بيروت - نشرت إحدى الوسائل الإعلامية مقالاً عن الإعلامية كارلا حداد التي رافقت الفنان اللبناني وائل كفوري إلى فرنسا لتقديم حفلة له، وختمته مرجحة أن تكون هناك علاقة حب تجمع الطرفين.
فأثار الموضوع بلبلة كبيرة إذ أصبح الأمر عادياً بالنسبة لبعض "الصُحفيين" بأن يزجّوا اتهاماتهم على الشخصيات المعروفة، من أجل رفع عدد المشاهدات والحصول على سكوب تتداوله الناس بغض النظر عن صحته وكرامة المعنيين.
قد تكون هذه الأخبار ضريبة النجاح الذي تحققه كارلا حداد في برنامجها الجديد "في Male" ، إلا أن الامور لا يجب ان تطال الحياة الشخصية بهذه الطريقة لأي شخص مشهور.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.