غدير السبتي بعد وفاة أخيها: الناس معادن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الفنانة الكويتية غدير السبتي، في مقطع فيديو تتحدّث فيه عن مشاعرها تجاه الوسط الفني عقب وفاة شقيقها عبدالله قبل أيام بعد صراع مع المرض.

وبدت السبتي متأثرة بفقدان أخيها، وملأت الدموع عينيها، وقالت إن هذا هو أول فيديو لها على حسابها بـ"سناب شات" منذ وفاة عبدالله.

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وأوضحت أن الناس معادن تظهر في أوقات الشدّة والفرح، وأن الوسط الفني لم يُقصّر منهم أحد في وقت شدّتها، ومهما تفعل لن توفي حقهم سواءً الممثلين أو المخرجين أو المنتجين، مشيرةً إلى أن الكل وقف معي.

يُذكر أن غدير فُجِعت بوفاة شقيقها في أواخر شهر مارس الماضي بعد صراع مرير مع المرض وبادر نجوم الوسط الفني في تقديم التعازي لها.