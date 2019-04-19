ياسمين نيار تُقاضي عصام كاريكا

قررت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار التوجه نحو القضاء من أجل الحصول على حقّها من الفنان والملحن المصري عصام كاريكا، الذي كان قد حصل منها على مبلغ من المال مقابل منحها تنازلاً عن أغنية تحمل عنوان "الواحد الحريف" من ألحانه وكلمات أحمد شريف.

وكشفت نيار أنها أرسلت إليه دفعة أولى من ثمن العمل الفنّي وسجّل لها فيديو يؤكد فيه تسلّمه المبلغ قبل أن تتبدّل الأمور وتحصل أزمة عقب اكتشاف الفنّانة أنّ الملحن المذكور ضاعف ثمن الأغنية وتراجع عن اتفاقه معها فطلبت منه يعيد إليها مالها لكنّه رفض.

وأكدت أنه سوف يتم إرفاق الدعوى القضائية بالمستندات التي تفيد تسلّم كاريكا المبلغ من أحد مكاتب التحويل المالية، إضافة إلى الفيديو الذي يُؤكِّد فيه الحصول على مبلغ يصل إلى 3000 دولار كدفعة أولى.

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