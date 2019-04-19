شكرا لقرائتكم خبر عن من برشلونة لأبو ظبى.. المغربى الدوزى يغنى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزي لوضع مسك الختام على جولته الغنائية الإماراتية، عبر سهرة جماهيرية فى الهواء الطلق يحتضنها شاطئ أبو ظبي، فى تمام الثامنة مساء اليوم، وتعقب آخر حفلاته الغنائية فى برشلونة نهاية مارس الماضى.

ويقدم الدوزي العرض اللايف الأول لأجدد أغانيه "باختصار"، التى أعاد خلالها التعاون الموسيقى الناجح بينه وبين الموزع الموسيقى المغربى جلال الحمداوى، بعد عملهما سويًا فى أغنية "آمر"، التى أُصدرت فى صيف العام الماضى، واحتفل بها الدوزى بدخوله السوق المصرى آنذاك بأولى زياراته لللقاهرة لإطلاقها من مصر، وحققت حتى الآن 71 مليون مشاهدة، ويعود بها إلى الساحة الفنية بعد غياب قرابة 3 أشهر عن آخر أغانيه "مليت" التى جمعته لأول مرة مع المطربة اللبنانية يارا.

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