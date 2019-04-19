شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور: أمينة تغنى بكرة أحلى مع هنيدى وعدوية وشذى وشيبة وياسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة أمينة على صفحتها الرسمية الكليب الجديد "بكرة أحلى"، وهو فكرة وإخراج ياسرسامي، وتصوير وائل درويش وكلمات أيمن جودة وتوزيع عمر إسماعيل وألحان محمد رحيم، الذي يشارك في الكليب أيضا بالغناء مع مجموعة من الفنانين وهم محمد هنيدي، والذي شارك بالأداء الصوتي والتعليق في الكليب، وغناء كل من محمد عدوية وأحمد شيبة وشذى وياسمين علي، وكانت الأغنية قد تم تسجيلها في ستوديو صوت الحب.

وتم تصوير الأغنية في عدد من الأماكن بالنجوم المشاركين فيها ليقدم كل منهم دورا مختلفا في المجتمع المصري، وهي من إنتاج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

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