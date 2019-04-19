شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كاتى هولمز تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ13.. ولا ظهور لـ توم كروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخذت كاتى هولمز ابنتها سورى كروز، التى أصبحت تشبهها فى الشكل بدرجة كبيرة، لتناول عشاء خاص مع اثنين من صديقاتها أمس، للاحتفال بعيد ميلاد الابنة الثالث عشر، ورصدت عدسات الباباراتزى الرباعى فى أحد مطاعم مدينة نيويورك. وظهرت سورى بابتسامة دائمة على وجهها وهى تمشى إلى جانب والدتها، البالغة من العمر 40 عامًا، وزملائها، مرتدية ثوبًا وردى اللون، وجاكيت باللون الأزرق.



سورى تحتفل بعيد ميلادها الـ13 حملت كل من سورى وواحدة من زملائها حقائب يدوية مطابقة بلغ ثمنها 385 دولارًا، من العلامة التجارية سوزان ألكسندرا Susan Alexandra، وكانت حقيبة سورى باللون اللبنى الساطع مزينة بقطع فراولة صغيرة، فى حين حملت صديقتها اللون الموف منها. Advertisements

سورى كروز

كاتى هولمز وارتدت كاتى بالطو طويلا أبيض اللون، على بلوزة مخططًة للاحتفال الصغير، وأكملت المظهر بنظارة شمسية داكنة، فى حين لم يكن هناك أى ظهور للنجم توم كروز، والد سورى، مؤكداً الشائعات التى انتشرت مؤخراً حول علاقة النجم العالمى بابنته، والتى كان مفادها أن النجم يتجاهل التواصل مع ابنته منذ سنوات، فى حين أن سورى تتوسل إليه ليزورها ويتواصل معها، بالرغم من السماح له بزيارتها لمدة تصل إلى 10 أيام شهريا وفقا للاتفاق الذى تم بينه وبين والدتها. ورجحت مجلة " UsWeekly" السبب أن النجم لا يزور ابنته أو يراها لأنها ليست "سينتالوجية" وهو المذهب الدينى الذى يعتنقه توم كروز.

كاتى وابنتها



كاتى وسورى وصديقاتها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كاتى هولمز تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ13.. ولا ظهور لـ توم كروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.