شكرا لقرائتكم خبر عن ألف سلامة.. شاى ميتشل تفقد أسنانها بسبب خبز البيجل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت الممثلة شاى ميتشل، البالغة من العمر 32 عامًا، إلى التعامل مع بعض مشاكل الأسنان غير المتوقعة بعد سقوط سنة بفكها العلوى، أثناء تناول خبز البيجل bagel أمس الأول.
وأثناء مشاركتها ابتسامتها الجديدة عبر فيديو نشرته على حسابها على إنستجرام، كشفت نجمة مسلسلPretty Little Liars، عن وجود فجوة فى أسنانها الأمامية، أثناء جلوسها على كرسى طبيب أسنان، نتيجة الانغماس فى تناول قطعتين من الخبز. وشاركت الممثلة الشابة هذه اللحظة مع 23.8 مليون من أتباعها على موقع الصور الشهير.
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