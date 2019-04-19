شكرا لقرائتكم خبر عن سر تواجد مبتكر Star Wars فى موقع تصوير Game of Thrones.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل والسؤال تسبب فيها مبتكر سلسلة الأفلام الخيالية Star Wars، جورج لوكاس، المخرج والسيناريست والمنتج، خلال تواجده فى موقع "وينترفيل" الذى ظهر فى الحلقة الأولى من المسلسل الفانتازى العالمى الشهير Game of Thrones فى الموسم الثامن والأخير، الأمر الذى دفع العديد للسؤال حول إذا ما كان مساهما فى أى شيء يتعلق بالحلقة الأولى.



إيميليا كلارك وجورج لوكاس فى موقع تصوير الحلقة الأولى من Game of Thrones



جورج لوكاس فى موقع تصوير Game of Thrones

هذا السؤال، الذى انتشر كالنار فى الهشيم على منصات التواصل الاجتماعى، عقب انتشار الصور، دفع جورج لوكاس، للتأكيد على أنه لم يساهم على الإطلاق فى عملية إخراج الحلقة الأولى من الموسم الثامن والأخير لمسلسل Game of Thrones.



جورج لوكاس يتابع تصوير الحلقة الأولى من الموسم الأخير Game of Thrones



جورج لوكاس يتحدث مع إيميليا كلارك عن Game of Thrones



جورج لوكاس يتحدث مع كيت هارينجتون عن Game of Thrones

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وكشف مبتكر Star Wars أن سر تواجده فى وينترفيل يتعلق بشدة إعجابه بالمسلسل، وأنه أراد أن يزور موقع تصوير المسلسل قبل عرضه، وفى هذا السياق قال المخرج ديفيد نوتر إن تواجد جورج لوكاس كان رائعًا للغاية.



جورج لوكاس فى موقع تصوير Game of Thrones



جورج لوكاس يتابع تصوير الحلقة الأولى من الموسم الأخير Game of Thrones



مبتكر Star Wars فى موقع تصوير Game of Thrones



مبتكر Star Wars فى موقع تصوير الحلقة الأولى من الموسم الأخير لمسلسل Game of Thrones

وذكر المخرج ديفيد نوتر أن جورج لوكاس، بعد دقائق من زيارته إلى موقع تصوير الحلقة الأولى من الموسم الثامن والأخير، جلس على كرسى المخرج، وقدم نصائح من حين لآخر للنجمين كيت هارينجتون وإيميليا كلارك.