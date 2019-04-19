شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. انتهاء تصوير الجزء الثالث من فيلم Bad Boys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنتجة لسلسة أفلام Bad Boys عن انتهاء تصوير جميع مشاهد الجزء الثالث، ومن المقرر أن يعرض فى 17 يناير 2020، هو من بطولة الثنائى الشهير ويل سميث ومارتن لورانس.

وقرر الثنائى العودة مرة أخرى وتصوير الجزء الثالث من فيلم الأكشن والإثارة بعد توقف ما يقارب الـ 15 عاما منذ طرح الجزء الثانى، بعد مطالبات من جمهور الثنائى الشهير عبر منصات السوشيال ميديا، وسرعان ما نشر سميث فيديو يجمعه مع لورانس ليؤكدا عودتهما.

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يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.