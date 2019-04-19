شكرا لقرائتكم خبر عن ملوك البوب الكورى.. اعرف ذوق أحمد حلمى فى المزيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادراً ما يكشف الفنان أحمد حلمى عن تفاصيل يومه، فبعد الاستورى الخاص بالبخور والقرآن الذى نشره عبر حسابه منذ أيام، خرج اليوم حلمى بتفصيله جديدة عن حياته.

وكشف حلمى عن ذوقه فى سماع المزيكا والموسيقى، ونشر صورة له وهو يستمع لأغنية Boy With Luv لفرقة البوب الكوري BTS الشهيرة، والتى تمت إزاحة الستار عنها يوم 12 أبريل الحالى، وحصدت حتى الآن على 166 مليون مشاهدة.



أحمد حلمى

Advertisements

فرقة BTS الكورية اختارتها جريدة التايم الأمريكية من ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرا فى العالم خلال عام 2019.

جدير بالذكر أن فيلم حلمى القادم هو "خيال مآتة"، والذى يشاركه البطولة فيه منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعى.