شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جمع عشرات الآلاف لأطفاله.. عائلة "نيبسى هاسل" ترفض التبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت عائلة مغنى الراب الأمريكى الراحل، إيرميس أسجيدوم الشهير باسم نيبسي هاسل، التبرعات التى تم جمعها من أجل أولاده ولتأمين حياتهم.

وقالت عائلة مغنى الراب الراحل، أن هاسل حرص بشكل كبير على تأمين حياة أولاده "ايمان صاحبة السبعة سنوات وكروس صاحب العامين" وعائلته قبل وفاته، وتأكد من عدم احتياجهم للمال فى حال رحيله.

ووفقاً لمجلية TMZ، فإن عائلة هاسل، قد وجهت الشكر لكل الحملات التى جمعت أموال من أجل أبنائه، مطالبين بتوقف الحملات وإعادة الأموال إلى المتبرعين مرة أخرى.



مغنى الراب الراحل

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها، أن مغنى الراب الراحل، يمتلك بعض الاستوديوهات الخاصة به، وبعض العقارات قى احياء لوس أنجلوس، ومتاجر الملابس الشهيرة، بالإضافة إلى انشائه للصناديق الائتمانية المتعددة لأطفاله ولأسرته.

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نيبسي هاسل

وبدأت صفحات التمويل الجماعى من أجل أولاد المغنى الراحل من قبل النجم راجى راش، الذى أطلق صفحة GoFundMe بعد وفاة هاسل ونجحت فى جمع 100 ألف دولار لأطفاله خلال ايام قليلة من وفاته، بالإضافة الى تبرعه شخصياً بمبلغ 10 ألاف دولار، وسرعان ما انتشرت حملات جمع التبرعات عن الانترنت.

وأصيب مغنى الراب الراحل الذى سبق ترشحه لجوائز الجرامى فى الموسيقى، فى أول ابريل الجارى بعدة طلقات من أمام متجر الملابس الخاص به، وسرعان ما تم نقله إلى المستشفى لتعلن وفاته نتيجة الإصابة، ولم تعلن الشرطة الأمريكية عن مرتكبى الحادث حتى الآن.