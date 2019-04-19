شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل العالمى فاندام "فتوة" مع محمد رمضان فى مدينة الإنتاج.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل الممثل محمد رمضان، اليوم تصوير مشاهده بإعلانه الدعائي الجديد لصالح إحدى شركات المحمول فى مدينة الإنتاج الإعلامى، ويشاركه فى الإعلان الممثل والنجم العالمى جون كلود فاندام، ومن المقرر أن يعرض الإعلان خلال شهر رمضان.



صورة من كواليس الاعلان صورة من كواليس الاعلان



الممثل العالمى فاندام

يذكر أن محمد رمضان يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال"، ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دورين دور "أب وابن" الأول شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

مسسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.