هل يكسب الأهلي بالحكام؟.. نبيل الحلفاوي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردا على سؤال أحد متابعيه حول فوز النادي الأهلي، بسبب الحكام.

وكتب الحلفاوي: "دي الأكذوبة اللي أطلقوها وصدقوها، الحقيقة أن معظم مباريات الأهلي والزمالك في السنوات الماضية، وخاصة الحاسمة في البطولة كان يستدعي لها حكام أجانب، والنتائج معروفة طبعا، وكذلك بطولات إفريقيا كانت طبعا بحكام أجانب".

يُذكر أن النادي الأهلي خسر، أمس، 1-0 في الدوري المصري، ليحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري خلف الزمالك وبيراميدز.