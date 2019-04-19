صورة| هذا ما قالته عائشة بن أحمد للفنان سناء شافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة عائشة بن أحمد عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنان الكبير سناء شافع من كواليس مسلسل "أبو جبل". وكتبت عائشة في تعليقها على الصورة: "كان لي عظيم الشرف أن أقف أمام العملاق الأستاذ الكبير سناء شافع، دمت فنانا وإنسانا". مسلسل "أبو جبل" من بطولة الفنان مصطفى شعبان وحسن حسني ونجلاء بدر، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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