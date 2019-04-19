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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له على الحصان، وهو يرتدي زي "الكاوبوي" الأمريكي الشهير.
وكتب رمضان في تعليقه على الصورة: "ثقة في الله نجاح، قريبا".
وتساءل جمهور رمضان عن الصورة: هل هي من فيلمه الجديد أم كليب سيطرحه قريبا أم هي ضمن أحداث مسلسله "زلزال" المنتظر عرضه في رمضان المقبل.
يُذكر أن محمد رمضان يصور حاليا دوره في مسلسل "زلزال" من بطولة حلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين وحسام داغر، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالحصان.. هكذا شوق محمد رمضان جمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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