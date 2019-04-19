هنا الزاهد وأحمد فهمي بملابس هندية على أفيش "الواد سيد الشحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هنا الزاهد بوستر جديدا من مسلسلها "الواد سيد الشحات"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهر في البوستر بجانب هنا، الفنانان أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن، وارتديا ملابس هندية، وعلقت على البوستر: "الموضوع كبير، استنونا في رمضان على DMC". مسلسل الواد سيد الشحات تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

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