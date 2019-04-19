"فخور إني ابنك".. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة لوالده الفنان فاروق الفيشاوي، مرتديًا ملابس شخصية الأمير جلوستر، التي يؤديها في مسرحية "الملك لير"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق أحمد على الصورة "أنا فخور إني ابنك، أسطورة إلى الأبد"، أحمد وزوجته شاهدا العرض مؤخرًا، وشارك متابعيه بصورة جمعته بزوجته أمام المسرح، وأخرى جمعته ببطلي العرض الفنان يحيى الفخراني والفنان فاروق الفيشاوي.
"الملك لير" إنتاج كايرو شو، بطولة يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، ثراء جبيل، محمد فهيم، أيمن الشيوي، ناصر سيف، إخراج تامر كرم، إشراف فني مجدي الهواري.
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