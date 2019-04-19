مي عز الدين تطرح "البوستر" الرسمي لـ"البرنسيسة بيسة".. و"السقا" يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عز الدين ثالث "بوسترات" مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المُقبل.

"البوستر" عبارة عن 3 صور مجموعة في إطار واحد، وتتوسط فيه شخصية سكسكة صورتين لشخصية بيسة، وعلقت مي "البرنسيسة بيسة، رمضان 2019، حصري على قناة الحياة، الأفيش الرسمي، توكلت على الله"، وكتب الفنان أحمد السقا في تعليقه على الأفيش "هتكسري الدنيا يا مي بإذن الله".

مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عزالدين، أمير المصري، محمد أنور، سامي مغاوري، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف مصطفى عمر، وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.