بسبب "بوستر" الهجوم يبدأ على رامز جلال.. ومصدر بـ"MBC مصر": "مختلق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في الوقت الذي بدأت فيه الشوارع استقبال دعاية برنامج المقالب الجديد الذي سيقدمه الفنان رامز جلال على قناة "MBC مصر"، ويحمل اسم "رامز في الشلال"، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لملصق دعائي آخر، باسم مختلف.

وعلم "الخليج 365" من مصدر داخل قناة MBC مصر، أن الملصق الدعائي الذي يظهر فيه رامز مرتديًا ملابس بيضاء، ويحمل اسم "رامز.. خارج نطاق الخدمة"، لا علاقة للقناة به من قريب أو بعيد، ووصفه المصدر بـ"البوستر" المختلق.

"البوستر" أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول فكرة أن رامز سيوهم ضيوفه بأنهم ماتوا وأنه ملاك يحاسبهم، الأمر الذي اعتبره البعض سخرية من الموت، وهاجم أحد مهاجمين الفكرة البرنامج، وطلب من الجمهور مقاطعته.

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كان الكاتب عبدالله غلوش، كشف صباح اليوم الجمعة 19 أبريل، عن أول ملصق دعائي لبرنامج المقالب الجديد، الذي سيقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2019، على قناة MBC مصر، ويحمل الاسم الحقيقي للبرنامج على عكس ما تم تداوله في الأيام الأخيرة.

ويظهر خلاله رامز ممسكًا بفانوس رمضان في يده الشمال وبجواره "غوريلا"، أما اليمين فيمسك بها "نظارة معظمة" وبجوارها فيل ضخم.

جدير بالذكر أنه تم تداول "بوستر" أخر مزيف للبرنامج منذ فترة، ظهر عليه شخص يرتدي قناعًا مخيفًا ويمسك في يده اليمنى سماعة تليفون، وفي اليد اليسرى فانوس رمضان، مع الإشارة إلى أن البرنامج سيخرج باسم "رامز.. خارج نطاق الخدمة"، وعلم "الخليج 365"، من مصدر داخل مجموعة "MBC" أن القناة لا علاقة لها بـ"البوستر"، موضحًا "بوستر مختلق ولا علاقة لنا به، وطريقتنا في الإعلان عن برامجنا معروفة وواضحة وتتم بشكل رسمي ومباشر عبر بياناتنا وصفحاتنا الرسمية".

يُذكر أن برامج رامز جلال أصبحت وجبة أساسية على المائدة الرمضانية منذ سنوات مضت، وتحقق نسب مشاهدة مرتفعة رُغم كل الانتقادات التي توجه لها.