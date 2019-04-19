بالتعاون مع فريد غنام.. مي كساب تطرح أحدث أغانيها

طرحت النجمة مي كساب أحدث أغانيها بعنوان "ببساطة"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و

هي من كلمات نصر الدين ناجى، و الحان أنور حسام، و توزيعأوكا.

يذكر أن الفنانة مي كساب طرحت مؤخراٌ كليب "متغيره"، و هو من كلمات محمد عاطف، و ألحان رامي جمال، و توزيع أوكا.