بالفيديو.. محمد رجب يطرح برومو "علامة استفهام"

طرح النجم محمد رجب برومو الرسمي لمسلسل "علامة استفهام"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضانالمقبل.
يذكر أن مسلسل "علامة استفهام"، من تأليف إسلام حافظ، و إخراج سميح النقاش، و بطولة كل من
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