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بالفيديو.. محمد رجب يطرح برومو "علامة استفهام"

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طرح النجم محمد رجب برومو الرسمي لمسلسل "علامة استفهام"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان

المقبل.

 

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام"، من تأليف إسلام حافظ، و إخراج سميح النقاش، و بطولة كل من

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ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، محمد نجاتي، إدوارد، جيهان خليل، نورهان، إسلام حافظ، جينا سليم، عبدالرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي، يسرا المسعودي، جوليا شواشي، مؤمن نور، هبة الأباصيري، كريم عبدالخالق، سلمى حسن.

 

 

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