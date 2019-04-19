نشر المنتج وليد منصور بعض الصور النهائية لاستعدادات حفل الهضبة عمرو دياب و النجمين العالميين جيمس أرثر و أورهان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر إقامة الحفل الليلة، بالجامعة الأمريكية. بوك"، و من المقرر إقامة الحفل الليلة، بالجامعة الأمريكية. يذكر أن المنتج وليد منصور يستعد لطرح فيلمه "كازابلانكا"، و هو من تأليف هشام هلال، و إخراج بيتر ميمي، و بطولة كل من غادة عادل، دلال عبدالعزيز، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، باسل خياط، جيهان خليل، أحمد داش، محمد مفتاح، خالد أرجنتش، مي حسن، إياد نصار، لبلبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الاستعدادات النهائية لحفل عمرو دياب و جيمس أرثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.