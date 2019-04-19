بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته

طرح النجم حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان "فديته"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من

ألحانه، و كلمات مانع بن سعيد العتيبة، و توزيع زيد عادل.

يذكر أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي طرح سابقا أغنية بعنوان "مانسيتك"، عبر "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات وألحان إسماعيل الفروجي، كما تخطت حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة.