بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته

طرح النجم حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان "فديته"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي منألحانه، و كلمات مانع بن سعيد العتيبة، و توزيع زيد عادل.
يذكر أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي طرح سابقا أغنية بعنوان "مانسيتك"، عبر "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات وألحان إسماعيل الفروجي، كما تخطت حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة.
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