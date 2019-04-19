سما المصري تحتفل بطريقتها الخاصة مع "درع" اليوتيوب (فيديو وصور)

احتفلت الفنانة سما المصري، بتسلمها جائزة درع اليوتيوب، بمناسبة وصول قناتها على موقع الفيديوهات الشهير إلى أكثر من 100 موقع الفيديوهات الشهير إلى أكثر من 100ألف متابع. وجاء احتفال "سما" بطريقة مختلفة ولافتة، حيث نشرت فيديو وصورا تستعرض فيه أنوثتها مع "الدرع الفضي". Advertisements

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