طرح الـ"بوستر" الحقيقي لبرنامج رامز جلال (صورة)

نشر الكاتب عبدالله غلوش، أول ملصق دعائي لبرنامج المقالب الجديد، الذي سيقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2019، على قناة MBC مصر، ويحمل الاسم الحقيقي للبرنامج على عكسما تم تداوله في الأيام الأخيرة.
البرنامج يحمل اسم "رامز في الشلال"، ويظهر خلاله رامز ممسكًا بفانوس رمضان في يده الشمال وبجواره
جدير بالذكر أنه تم تداول "بوستر" مزيف للبرنامج خلال الأيام الماضية، ظهر عليه شخص يرتدي قناعًا مخيفًا ويمسك في يده اليمنى سماعة تليفون، وفي اليد اليسرى فانوس رمضان.
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