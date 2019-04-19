الارشيف / فن ومشاهير

طرح الـ"بوستر" الحقيقي لبرنامج رامز جلال (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشر الكاتب عبدالله غلوش، أول ملصق دعائي لبرنامج المقالب الجديد، الذي سيقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2019، على قناة MBC مصر، ويحمل الاسم الحقيقي للبرنامج على عكس

ما تم تداوله في الأيام الأخيرة.

 

البرنامج يحمل اسم "رامز في الشلال"، ويظهر خلاله رامز ممسكًا بفانوس رمضان في يده الشمال وبجواره

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
"غوريلا"، أما اليمين فيمسك بها "نظارة معظمة" وبجوارها فيل ضخم.

 

Advertisements

 

جدير بالذكر أنه تم تداول "بوستر" مزيف للبرنامج خلال الأيام الماضية، ظهر عليه شخص يرتدي قناعًا مخيفًا ويمسك في يده اليمنى سماعة تليفون، وفي اليد اليسرى فانوس رمضان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرح الـ"بوستر" الحقيقي لبرنامج رامز جلال (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا